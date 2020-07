Kanye West teatas, et kandideerib USA presidendiks, teda toetab Elon Musk 

4. juulil, ehk USA sünnipäeval avaldatud tviidis kirjutab Kanye, kes eelistab, et teda kutsutakse nüüdsest lihtsalt “ye”-ks: “Me peame nüüd aru saama Ameerika potentsiaalist usaldades Jumalat, ühendades oma visiooni ning ehitades oma tulevikku. Ma kandideerin Ameerika Ühendriikide presidendiks! #2020VISIOON”.

See ei ole esimene kord, kui Kanye presidendiks kandideerimisest räägib, kuid nüüd tundub tal tõsi taga olevat, vaadates tema väljendusviisi. West rääkis oma unistusest ka eelmise aasta novembris, kuid siis oli ta visioon seotud 2024. aasta valimistega.

West on juba ammu rääkinud poliitikasse suundumise plaanidest, kuid reaalseid samme ei ole ta veel ette võtnud. Näiteks väitis ta juba 2015. aasta MTV auhinnagalal, et kavatseb 2020. aastal presidendiks pürgida.

Ei ole ka selge, kuidas West neli kuud enne valimisi end kandidaadiks jõuab esitada, või kas ta on juba tegelenud ametliku paberitööga, et valimiskaartide nimekirjas olla. Iseseisvate kandidaatide lisamise tähtaeg ei ole küll veel paljudes osariikides kukkunud.

West on minevikus häälekalt toetanud president Trumpi. Ta on öelnud, et kui ta oleks 2016. aastal valimas käinud, oleks ta Trumpi poolt hääletanud. West käis Trumpil ka külas ning poseeris temaga uhkelt piltide jaoks. West kiitis Trumpi paljudes intervjuudes ning Twitteris. Ta kandis ka Trumpi kurikuulsat “Make America Great Again” nokamütsi.

2018. aastal muutis West aga oma arvamust ning kaugenes Trumpist. Ta kirjutas Twitteris, et tema silmad avanesid ning ta sai aru, et levitas sõnumeid, millesse ta ei usu. Ta lisas, et kaugeneb poliitikast ja keskendub loomingule. Alates sellest ongi West nii presidendiks pürgimise kui poliitika koha pealt vait olnud ning keskendunud muusikale ja moele.