Esimene mustanahaline briti filmitäht suri 102 aasta vanuses 

Earl Cameron debüteeris kinolinal 1951. aasta filmis "Pool of London". Seni oli vaid kolm mustanahalist näitlejat Briti filmides kandvas rollis olnud. Erakordseks tegi linateoses ka see, et see oli esimene Briti film, kus kujutati eri rasside esindajate armulugu. Järgnesid filmid "Safari" ja "Simba".