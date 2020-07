Näitlejatar: ma lähen ja laulan ja lill on mul käes! 

Hugo Raudsepa „Roosad prillid“: Laval on Betty Kuuskemaa, Mare Leet, Paul Pinna ja Marje Parikas. Foto: Parikas/Eesti Filmiarhiiv

„Trotslikuna ning poolnuttes ilmus 1930. aasta augusti lõpus toimetusetuppa nooruke daam ja ütles, et me oleme teda haavanud kirjutades, et Tallinna noorim abielunaine on 18aastane Rosalie Jeletski. Tema on ju palju noorem, alles 16 ja juba abielus! Kirjutasime siis temast, et noorim abielunaine on ikka Johanna Opsula... Jälle tuli ta meie juurde – rõõmsana, peaaegu lapselikult õnnelikuna tänama. Estonia laval tunneme teda nüüd kui Mare Leet ja ta on ka pealinna tuntuima tantsuõpetaja Herbert Küttimi partner.“