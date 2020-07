Kaks suuremat Harry Potteri fännisaiti pöörasid Rowlingule selja 

Edinburghis elav kirjanik on võtnud sõna Šotimaal planeeritava seadusemuudatuse vastu, mille järgi pole soo korrigeerimiseks sünnitunnistusel vaja enam psühhiaatrite hinnangut - piisab vaid inimese enda soovist. Reutersi teatel kehtib samasugune seadus näiteks Iirimaal, Portugalis, Norras ja Argentinas. Nooruses vägistamise üle elanud Rowling kardab aga , et selline otsus loob kasvulava naistevastase vägivalla hoogustumisele. "Usun, et mu valitsus on naiste ja tüdrukute turvalisuse suhtes vastutustundetu. Kui lüüa tualett- ja riietusruumide uksed valla igale mehele, kes usub või tunneb, et ta on naine ... siis avad uksed absoluutselt kõigile meestele, kes tahavad sisse tulla," on autor seletanud.