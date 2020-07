Laulja väidab, et tal oli Will Smithi naisega aastaid suhe 

Alsina (27) rääkis nüüdseks lõppenud suhtest Jada Pinkett Smithiga (48) hommikusaates "The Breakfast Club". Laulja kinnitas, et oli Jadasse armunud. "Istusime Williga maha ja rääkisime," väidab Alsina, kes New York Posti teatel tutvus Jadaga viis aastat tagasi Smithide poja Jadeni (21) vahendusel.

August pühendus enda sõnul Jadale ihu ja hingega. "Niivõrd, et võin praegu surra ja sellega leppida, teades, et olen kellelegi tõeliselt andunud."

1997. aastal abielus olevatel Will ja Jada Smithil on lisaks pojale tütar Willow (19). Willil on abielust Sheree Zampinoga ka 27aastane poeg Trey.

Daily Maili teatel on nii Jada kui ka Will Alsina väiteid eitanud. Aastate jooksul on nad tõrjunud ka kuuldusi, nagu elaksid nad vabas kooselus, milles kummalgi on vabad käed kõrvalsuheteks.