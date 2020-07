Prints Carl Philip plaanib koos perega Rootsist minema kolida? 

Rootsi kuningas teatas mullu sügisel, et tema nooremate laste, prints Carl Philipi ja printsess Madeleine'i järglastel pole enam kuningliku pere liikmetele kuuluvaid õigusi ning tulevikus ei hakka nad tegutsema kuningakoja esindajatena. Nii Carl Philip kui ka Madeleine on kinnitanud, et kiidavad otsuse heaks ning see annab nende lastele suurema vabaduse.

Printsess Madeleine ja tema mees Chris O'Neill on koos oma kolme lapsega juba mitu aastat Floridas elanud. Ka printsess Sofia ütles detsembrikuises intervjuus, et kuninga otsuse taga oli osalt nende pere unistus väljasmaale kolida. "Võime Madeleine'i ja Chrisi kombel võõrsile kolida, kui tahame. Meie pojad võiksid seal koolis käia."