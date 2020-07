Inimesed Keraamik Kadri Jäätma: juba „Siin me oleme!“ võtetel teadsin, et minust saab kunstnik Sirje Presnal , täna, 17:23 Jaga: M

GALERII

Kadri Jäätma Foto: Martin Ahven

„Saviga töötades ei tohi sa olla kuri ega halvas tujus,“ leiab keraamik Kadri Jäätma. Savi on materjal, mis kogub kunstniku meeleolud, mõtted ja energiad endasse ning need jäävad ka keraamikasse tallele. „Kui ma olen mõne asja pahas tujus teinud, on see läinud kas untsu või katki,“ sõnab kunstnik. „Ja isegi kui ta tuleb selline, nagu lootsin, ei pruugi ostja seda ikka tahta, sest temas ei ole seda soojust mis armastusega tehtud asjades.“