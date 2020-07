Briti raamatuauhinna võitsid esimest korda mustanahalised 

Carty-Williams saavutas kõrge tunnustuse oma debüütromaaniga „Queenie“ noore naise elust Londonis. Ta ütles BBC Newsi teatel, et on võidu üle uhke ja tänulik, kuid ka kurb ja segaduses, sest ta on esimene mustanahaline võitja. Evaristo võitis oma polüfoonilise romaaniga „Tüdruk, naine, teine“ mullu nimeka Bookeri auhinna (kahasse Margaret Atwoodiga). Peale aasta autori tiitli sai Evaristo Briti raamatuauhindade galal ilukirjanduse kategooria auhinna.