Dostojevskit köitsid krimiuudised: „Reakuritööd andsid kirjanikule võimaluse tungida oma ajastu hinge ja näha selle paiseid.“  

Kui aastal 1866 ilmus „Kuritöö ja karistus“, oli üsna selge, et kirjanikule on värvikat ainest andnud tuhnimine kriminaalkroonikas. Ehk luges ta paarirealist krimiuudist, et tudeng tappis vanaeide, ning ilmakuulsa romaani idee oligi laual. Vene kirjandusteadlased väidavad, et peategelase, kurjategija Raskolnikovi prototüübiks sai prantsuse poeet, varas ja mõrtsukas Pierre François Lacenaire.