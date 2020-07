Silvia Ilves: praegu on aeg, kus tasub pingutada 

Silvia tõdeb, et muusikuna on tema elus toimunud suur muutus. „Sel suvel on mul kirjas oluliselt vähem esinemisi. Olen igal aastal teinud kaasa vähemalt kahel kontserdituuril, aga tänavu jäi märtsikuu tuur ära ja samuti ei toimu suvetuuri. Tõenäoliselt jääb selle aasta produktiivsem aeg kontsertide mõttes jõuludesse. Augustis hakkab taas tegutsema ka ERSO, kes annab viimase kontserdi enne puhkust 1. juulil.“