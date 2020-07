Oi ei! Kuigi kontserte võib korraldada, tõmbas koroona Stig Rästa ja Victor Crone tuurile kriipsu peale 

"Just praegu kui sain mina uue laulu välja ja sai ka Victor oma uue laulu avalikustatud, peame kurbusega teatama, et meie suvised kontserdid ei toimu! Kuna Rootsi kodanikud peavad Eestisse tulles jääma kaheks nädalaks karantiini, ei ole meil sellist vabadust, et oma tegemiste ja toimetamiste vahel kaks nädalat tühjalt oodata," kirjutab Stig sotsiaalmeedias.