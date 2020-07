Kohtupaberid: rase Meghan tundis, et kuningakoda ei kaitse teda 

38aastane hertsoginna väidab kohtudokumentides, et poeg Archiet oodates kirjutati temast arvukalt laimavaid artikleid, mis ajasid teda ahastusse ning kahjustasid tema vaimset tervist. Kuid Meghan tundis, et ei saa end kuidagi kaitsta. Briti kuningakoda kui institutsioon oli teinud selle võimatuks.

Sky Newsi teatel on kõnealused väited pärit värsketest dokumentidest, mille hertsoginna Meghani advokaadid andsid kohtule seoses tema hagiga kõmulehe The Mail on Sunday ja selle väljaandja Associated Newspaper Limited (ANL) vastu. Prints Harry abikaasa alustas kohtuteed Mail on Sunday artikli pärast, kus tsiteeriti Meghani kirja oma isale Thomas Markle'ile. Meghani väitel oli kirja avaldamine tema privaatsuse rikkumine.