Inimesed Eeva Talsi: pärast tütre sündi ei tahtnud kilod iseenesest kaduda Delfi Naistekas , täna, 09:48

Eeva Talsi Foto: Aldo Luud

Muusik Eeva Talsi räägib Naistekale antud intervjuus, et on nagu paljud teised naised oma kaaluga hädas olnud. Pärast tütre Lilli sündi mullu jaanuaris ei tahtnud kilod iseenesest kaduda ja ta teadis, et peab oma normaalkaalu jõudmise nimel pingutama.