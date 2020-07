Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas sõlmiti vaherahu Landesveeri sõjas 

Allkirjad anti Strasdenhofi mõisa alal, toona 12 kilomeetrit Riiast ida pool. Tänapäevase nimega Strazdumuiža on Läti pealinn alla neelanud, see on Jugla linnajaos.

„Ei ole kahtlust, et see vaherahu ka lõplikuks rahuks meie Läti frondil muutub. Vaherahu tingimuste kohaselt peab Saksa Rauddiviis lähematel päevadel tervelt Lätimaalt lahkuma. Sellega on Landesveeri seljaluu murtud, sest paar tuhat aadelimeest ei või ilma välise abita seaduslikule Ulmanise valitsusele vastu hakata. Liitlased hakkavad Vene küsimuses mõjuvamalt üles astuma, omavahelisi hõõrumisi Baltimaadel ei salli ja saadaval olevad jõud enamluse vastu koondada soovivad,“ kirjutas Postimees.