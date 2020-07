Inimesed FBI vahistas Jeffrey Epsteini usaldusisiku Ghislaine Maxwelli Toimetas Triin Tael , täna, 16:51 Jaga: M

Ghislaine Maxwell Foto: UNTV/Reuters/Scanpix

NBC Newsi allikate teatel on FBI vahistanud Briti seltskonnadaami Ghislaine Maxwelli, kes on tuntud Jeffrey Epsteini endise sõbratarina ja usaldusisikuna. Epsteini alaealiste seksiorjade sõnul oli just Maxwell see, kes neid värbas.