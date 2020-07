Röövitud ja vägistatud lauljatar tümitab Netflixi filmi „365 päeva“ 

Duffy on enda sõnul märganud, et filmi fännid lausa anuvad Massimo osatäitjat Michele Morronet, et too neid rööviks. "Ärgitan neid miljoneid, kellele see film on meeldinud, juurdlema inimröövi ja -kaubanduse, jõuvõtete ja seksuaalse kuritarvitamise reaalsuse üle ning kogemuste üle, mis on kujutatud klantsfantaasia täielikud vastandid," vahendab Daily Mail lauljatari pöördumist.