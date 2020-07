SALAELU: eksnaine süüdistab „Da Vinci koodi“ autorit armukeste pidamises ja raha kõrvalekantimises 

Dan Brown ütles ajakirjale People tehtud avalduses, et on eksnaise väärväidetest vapustatud. Lahutusel saanud Blythe üle poole nende ühisest varast. "Blythe Brown on põhjustel, mis on teada ainult talle ja ehk ka tema advokaadile, loonud selle kohtuasjaga meie abielust väljamõeldud ja laimava kirjelduse, mille eesmärk on mulle haiget teha ja piinlikkust valmistada."