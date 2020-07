Paris Jackson ei tohi Jeesust mängida, sest ta teeb jumalapojast lesbi? 

Briti lehe The Guardian teatel on petitsioon kogunud üle 260 000 allkirja.

Uudis Paris Jacksoni kaalukast filmirollist levis aprillis. Linateoses "Habit" ("Nunnarüü") kehastab Bella Thorne Jeesuse-fetišiga peotüdrukut, kes satub plindrisse ja peab oma naha päästmiseks nunnaks kehastuma. Kuigi filmi tutvustavas tekstis pole mainitud, et Jackson kujutaks Jeesust lesbilisena, väidetakse petitsioonis, et nii see on. Veel olevat filmi kujul tegu jumalateotusega.

Varem on filmiprojekti vastu sõna võtnud organisatsioon nimega One Million Moms. Sellegi grupeeringu väitel on tegu pühaduseteotusega ja usklike naeruvääristamisega. One Million Moms on algatanud omapoolse petitsiooni, millele on kogutud üle 69 000 allkirja.