„Dilberti“ looja: „Jäin telesarjast ilma, sest olen valge.“ 

Adamsi säuts ilmus kommentaariks kahes "Tähesõdade" filmis Jar Jar Binksi mänginud näitleja Ahmed Besti postitusele. Best kurtis, et tal on filminduses magistrikraad ja peab loenguid tippülikoolis. 25 aasta jooksul on ta pakkunud produtsentidele välja põhjalikke stsenaariume koos seitsme hooaja süžeega. "Tihtipeale öeldakse mulle, et sellest ei piisa. Aga Lena Dunhami puhul on teisiti." Menusarja "Tüdrukud" looja ja peaosatäitja Dunham oli 23aastane, kui telefirma HBO näitas talle seriaali tegemiseks rohelist tuld, ehkki Lena oli tutvustanud seda vaid poolteiseleheküljelise tekstiga, ilma et tal oleks olnud süžeed ja tegelaskujusid.