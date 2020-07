Hollywoodi tähtede viieaastane tütar sai viimaks mähkmeist priiks 

39aastane Bell oli maikuus rääkinud, et vanema tütre Lincolniga polnud neil potile üleminekuga vähimaidki probleeme, kuid noorem tütar Delta kannab endiselt mähkmeid. Hiljem täpsustas näitlejanna, et Delta on mähkmega vaid öösel, "sest ta tilluke põis pole veel kümnetunniseks katsumuseks valmis".

Sel esmaspäeval rääkisid Bell ja Shepard Zoomi kaudu antud intervjuus "Today's Parentile", et tütar on teinud edusamme. "Teate, mida me tegema peame?" ütles Bell. "Me äratame ta umbes kell 23, kui ta on nagu zombi, ja paneme ta potile."