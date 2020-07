Tanja Saksamaalt pärit fänn otsustas Eestisse kolida: armastan siinset muusikat ja kultuuri 

"Mulle meeldib Tanja muusikastiil, eriti tema hääl, sest seda saab teistest eristada. Tanja muusika teeb eriliseks see, et ta produtseerib ja kirjutab oma laule ise. See on palju tähenduslikum, kui see, et mõnele populaarsele muusikule kirjutatakse laulud ette ja nemad lihtsalt esitavad," räägib Eileen. "Tanja muusika on väga positiivne ja isiklik ning teeb tuju alati palju paremaks! Ükskõik, kas on aeglane laul või poplugu - mul on alati tunne, et tahaks kohe kaasa laulda ja tantsida."

"Suhtleme omavahel ka sotsiaalmeedias. Mõnikord reageerime üksteise story’dele Instagramis või räägime natuke privaatsõnumite teel,“ sõnab neiu, et nad hoiavad lauljatariga ka sidet.

Eileeni sõnul on Tanja väga aktiivne, avameelne, positiivne ja otsekohene inimene, kes naerab palju ja kellele meeldib väga uute inimestega kohtuda. "Tanja on alati sinu jaoks olemas, isegi kui tal on palju asju teha ja on tihti hõivatud. Tean, et ta hindab päriselus pisiasju ja on paljude asjade eest väga tänulik."

Neiul on õnnestunud Tanjat ka mitu korda laval näha. "Üks kord käisin tema enda kontserdil, teine kord "Eesti laulu" finaalis, kus nad esinesid koos The Swingersiga. Minu lemmik kontsert oli 2019. aasta veebruaris. Kuigi õues oli üsna külm, oli tuju väga hea ja atmosfäär tõeliselt armas ning maagiline. Tanja laulis Mikuga vahel aeglaseid laule, mis oli väga nauditav ja südantsoojendav," sõnab Eileen.

Elieen lõi Instagramis ka Tanjale mõeldud fännikonto. "Tegin selle 4. juulil 2014. Olin väga kurb, et Tanja Eurovisionil finaali ei saanud ja tahtsin selle lehega näidata, et ka inimesed teisest riikidest teda armastavad ja toetavad," selgitab ta. "Mulle meeldib olla seotud inimestega, kellele meeldib ka Tanja ja tema muusika. Samuti on väga lõbus Tanjat väikeste postituste ja piltidega rõõmustada." Eileen arvab, et fännilehti luuakse selleks, et näidata oma loovust ja tuge iidolitele. "Sotsiaalmeediaplatvormidel saab kohtuda inimestega, kellel on sarnased huvid. See teebki fännilehe pidamise väga nauditavaks!"

Küll aga pole Tanja ainus eesti artist, kes Eileenile meeldib. "Armastan väga eesti muusikat ja kuulan ka teisi lauljaid. Mulle meeldivad näiteks Karl-Erik Taukar, Synne Valtri ja väiksemad artistid nagu Ranele ja 1990. aastate täht Astra."