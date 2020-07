„PUUDUTA MIND“ 141. SAADE | Hull maratoonar Joel Juht enne seljast maha ei roni, kuni talle vastatakse "jah" 

Joel Juhti teatakse peamiselt kui tantsijat ja koreograafi ning Eesti esimese tänavatantsukooli JJ-Street Dance Company loojat. Möödunud aastal ilmus tema sulest raamat "Võitlus EI vastustega", kus mees jutustab oma loo, kuidas sport on õpetanud talle distsipliini, kuidas uute eesmärkide ja raskuste ületamine on andnud jõudu ja motivatsiooni, et panustada oma aega juhtimisse ja noorte arendamisse. See on raamat eneseusust ja võitlustest ei-vastustega.

„Joel on ühest küljest lapsemeelne, aga teisalt suure südamega poiss, kes hoiab ühtmoodi nii noori kui vanu inimesi,“ jagub häid sõnu mehe kohta Reet Linnal, kes kohtus Joeliga saates „Kuulus ja kummaline“. Reet viis tänavatantsija kokku hiphopi huviliste vanaprouadega ning kutsus mehe „Prillitoosi“ pajatama polaarmaratonist Kanadas. „Joeli väga keerulise lapsepõlve tõttu oskab ta teiste inimeste mure- ja valupunkte hästi näha ning see on ülioluline,“ lisab ta. “Joel on heas mõttes hull! Ta teeb kõvasti tööd, et midagi saavutada. Minul on põhjust Joeliga absoluutselt rahul olla.”