„Pilvede all“ salapärane stsenarist Eleonora Berg varjab oma isikut: ma ei soovi avalikku tähelepanu 

"Kuna stsenaristi ametiga kipub meil Eestis kaasas käima teatav kollane kuma ja ajakirjanduse tähelepanu, siis ma tundsin 14 aastat tagasi, kui ma oma esimese sarja stsenaariumi kirjutasin, et mina seda tähelepanu ei soovi – see on üks põhjus, miks on olemas kirjutaja nimega Eleonora Berg," tõdeb Berg.

Berg arvab, et stsenaristi isik pole üldse oluline. "Kui vaatan sarju, ükskõik kas need on kodumaised või väismaised sarjad, siis ma ei mõtle mitte kunagi selle peale, kes on sarja kirjutanud, kes on stsenarist, milline ta on, kellega ta hommikul koos ärkab, mida ta sööb ja mis riideid ta kannab," lisab ta.