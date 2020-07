Blogid Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas NSV Liit kartis Inglise baase Eestis Tõnis Erilaid , täna, 00:16 Jaga: M

Foto: PantherMedia/Scanpix

Oli 1925. aasta varakevad, kui nõukogude saadik Adolf Petrovski marssis Eesti välisministeeriumisse, teatades, et Moskval on tõendeid Eesti Londoni saadiku Oskar Kallase pöördumisest Inglise valitsuse poole, saamaks oma riigile kaitset idanaabri eest. Vastutasuks pakutud Saaremaa ja Hiiumaa rentimist Inglismaale. Petrovski väitel tähendavat see viimase protektoraati Eesti üle ja meie välispoliitika Venemaad puudutava osa üleandmist brittidele. Teadaolevalt ei reageerinud välisminister Karl Robert Pusta tõendusteta väiteile.