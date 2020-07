GALERII | Lauljatar Merilin Mälk lõpetas keskkooli: olen kolm aastat oodanud, et saaksin lõpuks muusikale keskenduda 

Merilin sai tuule tiibadesse superstaarisaatest ja hakkas pärast seda jõudsalt kooli kõrvalt ka muusikaga tegelema. “Gümnaasiumiaastad olid üsna keerulised, mul oli pärast kooli teine elu, kui tegin muusikat. Käisin palju mandri ja Saaremaa vahet, mis oli omamoodi väljakutse. Et saaksin seda teha, olin ka individuaalõppel,” räägib lauljatar.

Aktus oli enamjaolt traditsiooniline, küll aga oli inimeste arv piiratud ja kohale tulid vaid kõige lähedasemad. “Saalis oli rahulik ja ka õues oli inimesi võrdlemisi vähe. See oli tegelikult ka natuke naljakas olukord ja ma ei osanud kedagi lõpetamisele kutsuda, sest aktusele ei saanud ja oleks imelik, et sõber tuleb ainult õue õnnitlema,” sõnab Mälk. Siiski on lauljataril hea meel, et aktus toimus. “Alguses olin skeptiline, aga lõpuks jäin kõigega rahule ning lõpuaktus oli mugav ja kodune. Selline koolilõpp läheb kindlasti ajalukku!”

Hinded gümnaasiumi lõputunnistel olid üsna head ja Merilin jäi nendega rahule, eksamitulemusi pole ta aga vaadanud. “Ei tea, kas vaatangi,” naerab ta.

Merilin tõdeb, et on kolm aastat oodanud, et tal oleks vabamalt aega muusikale keskenduda. Edasi õppima ta kohe ei kiirusta, vaid võtab vaba aasta. “Mingid mõtted edasisteks õpinguteks on, aga vaatame, kuidas sellega läheb. Kusjuures, need pole seotud muusikaga, sest tahaksin muusika kõrvalt ka midagi muud proovida. Küll aga ei kao muusika minu elust kuhugi," sõnab ta.

Ka suveplaanid on Merilinil seotud muusikaga - ta plaanib sellega aktiivselt tegeleda. "Mõned inimesed rääkisid, et koroonaajal sai palju muusikat teha, kuid mul oli kahjuks väga palju kooliga tegemist ja seda ei jõudnud. Nüüd on selleks ideaalne aeg ja mõned esinemised on ka tulekul.”

"Enam-vähem," ütles Merilin Õhtulehele juuni algul vastuseks küsimusele, kuidas kulges esimene, eesti keele eksam. "Kuna veel tulemust ei tea, ei kujuta ette. Eks praegune emotsioon on, nagu ikka, kaheldav," naeris Merilin. "Kohutav närv tuli sisse alles siis, kui ma päriselt sain aru, et nüüd on juba vähe aega eksami lõpuni jäänud. Mul tuli liiga palju sodimist ja oleksin võinud tööjaotust paremini kavandada. Aga ma arvan, et sain hakkama ja tuleb ilus tulemus. Eks me näe!"