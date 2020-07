Inimesed Fisher-Price'i edu saladus: nägudega lelud, et mänguasi poleks lihtsalt elutu asi, vaid tal on hing sees Aigi Viira , täna, 17:43 Jaga: M

KÕNELEVAD KOERAD: Hämmastav, aga Fisher-Price suudab 38 keeles pakkuda mänguasju, mis „räägivad“ lastega. 2003. aastast alates on paljudele tuttav „Naera & õpi“ (Laugh & Learn®) sarja eesti keeles rääkiv koer. Foto: Aldo Luud

Mõned suved tagasi astus Tartu mänguasjamuuseumi uksest sisse Tartu ülikooli külalisprofessor William Simons. Murega. „Ta on Ameerikas sündinud ja kasvanud ning hästi palju oma elus riigist riiki kolinud,“ jutustab muuseumi arendusjuht Marge Pärnits. „Tal oli kaheksa kasti mänguasju ja iga kord, kui ta riiki vahetas, lasi ta endale need järele saata. Lõpuks ta otsustas, et nüüd küll aitab ja tuli muuseumisse küsima, kas me ei tahaks seda kollektsiooni endale. Tahtsime – see kollektsioon on üliäge.“