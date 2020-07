Koroonatõbe põdenud Tom Hanks häbistab neid, kes maski ei kanna 

Nii Hanks kui ka tema naine Rita Wilson haigestusid märtsi algul Austraalias. Kuulus paar on juba ammu tagasi Los Angeleses, kuid püsib koduses karantiinis. 63aastast filmistaari paneb muretsema, et nii paljud ameeriklased suhtuvad koroonaviiruse ennetamisse kerglaselt.

"Saame homse päeva tagamiseks teha vaid kolme asja: kanda maski, hoida sotsiaalset distantsi, pesta käsi," ütles Hanks oma uue filmi "Greyhound" pressikonverentsil. "Need on niivõrd lihtsad asjad. Kui keegi ei suuda leida jaksu neid kolme väga elementaarset asja teha, siis - häbi teile! Ära ole siga, tegutse, anna oma panus. See on väga elementaarne. Kui sõidad autoga, ei sõida sa liiga kiiresti, annad pööramisel märku ja ei sõida jalakäijatele otsa. Issand jumal, see on ju terve mõistus."