GALERII | Vaata, kes tulid kaema filmi „Salmonid. 25 aastat hiljem“ esilinastust 

"Perekond Salmonid on Eestit valitsenud viimased veerand sajandit, nii kaudselt kui otseselt. Rikkusest on saanud jõukus ja saavutustest võim. Perepea Ella Salmon (Ita Ever) on olnud isegi president! Kuid sellestki jääb väheks. Salmonid on otsustanud end suurte tähtedega ajalukku kirjutada, tuues Venemaa valduses oleva presidendi ametiraha tagasi Eestisse. Õilis, kuid omakasupüüdlik plaan satub aga ootamatult ohtu ning Salmonitel tuleb leida lahendus, kuidas pöörasest olukorrast võitjana väljuda," seisab filmi kirjelduses.

"Salmonid" oli Eesti esimene teleseriaal, mis aastatel 1993-1995 näitas humoorikalt, milline on eliidi ehk rikaste elu väikeses Eestis. Veerand sajandiga on palju muutunud ja nii on aastal 2020 just õige aeg vaadata, mis on Salmonitest tänaseks saanud.



Film on režissöör Toomas Kirsi sünnipäevakink Ita Everile.