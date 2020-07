GALERII | Ita Ever „Salmonite“ filmist: küsisin Toomaselt, kas tal ikka raha jätkub

Ita kiidab Toomast. „Kirss on minu jaoks tänasesse päeva tulnud absoluutselt arvestatava režissöörina. Toomas on väga meeldivalt arenenud, kujunenud väga iseseisvaks ja veenmisjõuga režissööriks,“ räägib Ever. „Kui mõni asi talle ei sobinud, ei öelnud ta sõnagi, vaid jäi oma mõttega paigalseisu ja vaatas ühte punkti. Ta lasi sisemiselt läbi mõtte, mis tal oli, aga mida näitlejad ei realiseerinud.“ Ita sõnul meeldib Kirss talle seetõttu, et mees laseb näitlejatel natuke vallatleda. „Kui te nüüd õigesti aru saate, mis see tähendab – mitte ahistada, vaid vallatleda.“

Ühesakümnedatel ekraanil olnud seriaal „Salmonid“, kus astusid üles Eesti parimad näitlejad ja mis sisaldas hulganisti glamuuri, oli eestlaste seas väga populaarne. Vaatajaid loeti kokku rohkem kui 400 000. „Salmonid on tagasi, aga hoopis filmina kinoekraanil. Seriaalina on ta juba olnud. Filmi puhul on lahe asi see, et tal on algus ja lõpp. Eks mõlemat oli väljakutsuv teha, sest „Salmonid“ oli Eesti esimene sari,” räägib filmi režissöör Toomas Kirss. Toomas ütleb, et koroonakriis andis neile võimaluse filmi kallal veel natuke nokkida. „Filmi helirežissööri Märdiga nokkisime heli kallal ja tegime kosmeetilisi parandusi. Ma ütlesin Märdile, et kui ma tulen sellise jutuga, et hakkame pilti ka muutma ja tihedamaks tegema, ei laseks ta mul seda teha,“ sõnab Kirss. „Ta ei lasknud. Aitäh sulle, Märt.“

Lisaks Itale mängivad filmis mitmed tuntud Eesti näitlejad: Merle Palmiste, Guido Kangur, Rein Oja, Andrus Vaarik, Eduard Toman, Kersti Kreismann, Ain Lutsepp, Karolin Jürise ja Rita Rätsepp. Näitlejate sõnul ei pidanud režissöör Toomas neid kaua paluma, vaid rollidega oldi kohe nõus. „Kirss helistas mulle ja küsis, kas ma oleksin nõus mängima tema uues „Salmonite“ filmis sõnatut rolli, mis oli algselt kirjutatud meesnäitlejale. Ma olin kohe nõus,“ jutustab Liis Haab. Filmis löövad teiste seas näitlejatena kaasa ka Ingrid ja Arnold Rüütel. „Mulle jäi meelde see, kui Arnold ja Ingrid tulid restorani, Ingrid vaatas meid kõiki üle ja ütles: „Ma olen ka laval mänginud. Vanemuise laval, põrsast.“,“ meenutab Rein Oja lõbusat seika.

Seriaali valmimisest on möödas mitukümend aastat ning mälestusi võttepäevadest oli kogunenud kõigil. „Kuna me tegime seda 25 aastat tagasi, siis rändad nagu ajas tagasi. Needsamad inimesed ja igasugu omavahelised naljad tulevad meelde,” räägib Merle Palmiste. Eduard Toman meenutab veerandsaja aasta taguseid seiku suure lõbuga: „See roll tegi Eestis minu elu väga lõbusaks, kuna pärast teleekraanile ilmumist kuulsin ükskõik, kus kohe: „Oi põder“. Kes ei tea, siis põder oli Volga kapoti peal. Paljud noored enam ei mäleta seda Volgat ja põtra. Mõtlesin, et tulen ja teen jälle. Volga asemel oli Jaguar.“ Eduard meenutab, et ta ei osanud sarja ajal autot juhtida ja Volga oli väga raske auto. „Selleks ajaks, kui pidin autoga keerutama, olin nii pinges, et murdsin rooli küljes oleva käigukangi lihtsalt lahti. Kuna Volga oli dekoratiivne, ei olnud peremees sellega rahul, aga vaatajad olid küll.“

Küll aga mitte kõik näitlejad pole „Salmonite“ seriaalis kaasa löönud. Karolin Jürise, kes polnud sarja ekraaniloleku ajal veel sündinudki, astus näitlejameeskonda filmi tehes. „Ma kuidagi sattusin sinna keskele, kui nad uuesti kohtusid. See oli nagu tore taaskohtumise mäng,” räägib Karolin. Filmivõtted möödusid kiirelt ja osalejad nautisid seda täiel rinnal. Karolin Jürise meenutab: „Kirss oli minu isiklik disainer ja huulepulgavalija. Filmis näete, et peaaegu igas stseenis on mul erinev grimm. Kirss ütles, mis värvi peavad huuled olema - rohelised, mustad või kollased.“