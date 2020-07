Mullu emaks saanud Sia lõhkas uue pommi - ta on juba vanaema! 

Poisid olid mullu, kui Sia nad üksikemana lapsendas, 18aastased, nüüdseks juba 19. "Mu noorem poeg sai äsja kaks lapsukest," rääkis Sia Zane Lowe' saates. "Mul hakkas täitsa jube kohe. Ei, kõik on cool. Nad kutsuvad mind Nanaks. Püüan neid veenda, et nad ütleksid mulle Lovey nagu Kris [Jennerile]."

Kuu aega tagasi seletas Sia adopteerimisotsust sellega, et poisid hakkasid kasuperesüsteemist välja kasvama. Nüüd rääkis ta, et poisid võinuksid sinna jääda 21. sünnipäevani, kuid ta tahtis neile stabiilsemat elu tagada. Poegade kogemused on talle näidanud, et praegune süsteem on puudulik. "Nad on olnud 18 eluaasta jooksul 18 eri kohas."