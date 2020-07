Noëp: ma ei taha Eestis väga palju kontserte anda, sest siis käivad kõik inimesed kontserdil ära 

„Eestis me üldiselt hoiame nii, et väga palju ei taha esineda, sest siis kõik inimesed käivad kontserdil ära,“ rääkis Kõpper. „Aga kuna praegu on kontserdid pigem sellised, kuhu ei ole väga palju inimesi korraga lubatud jne, siis ma ausalt öeldes liialt palju ei põe ja esinen see suvi natukene rohkem,“ selgitas ta.

Kõpperi sõnul on live hea võimalus katsetamiseks, kas uus lugu toimib või ei. „Sellest on olnud päris palju kasu. Ma mäletan, et „New Heightsiga“ oli muidugi kohutav protsess. Ma saatsin seda nii paljudele inimestele ja tegin nii palju versioone, et ma seda viga enam ei tee.“