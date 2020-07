Michael Bublé leinab oma kangelast ja üht lemmikheliloojat 

1940. aastal kuulsates USA bigbändides trombooni ja trompetit mänginud Mandel lõi ja seadis samal ajal muusikat raadiole ja telele. Lavalt otsustas ta lahkuda pärast põgusat esinemist Count Basie orkestri koosseisus. "See oli nii võrratu kogemus, et tundus: miski ei saaks sellele eales lähedalegi," vahendab BBC News Mandeli sõnu. Noor muusik kolis Los Angelesse ning hakkas kirjutama elegantseid orkestriseadeid sellistele staaridele nagu Frank Sinatra, Ray Charles ja Peggy Lee.

"Johnny Mandel on parim. Sulan, kui mõnda tema laulu kuulen," on öelnud Tony Bennett, kes võitis koos Mandeliga 1965. aastal Oscari laulu "The Shadow of Your Smile" eest filmist "The Sandpiper".