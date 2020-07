Oscari-akadeemiasse kutsutud Tambet Tasuja: see oli suur üllatus, sest kutse pole veel minuni jõudnud 

Tasuja tõdeb, et kuigi nimekiri tehti eile avalikuks, pole ta ise filmiakadeemialt veel kinnitust saanud. „Kutse pole ametlikult minuni jõudnud, lugesin eile selle kohta samuti pressist ja see oli väga suur üllatus. Kontrollisin ka akadeemia kodulehelt, kas informatsioon vastab tõele. Ma isegi ei tea, kuidas nad minu kontaktid võiksid saada, arvatavasti „Tõe ja õiguse“ produtsendi Ivo Felti kaudu, sest tema käis Ameerikas filme esitlemas,“ räägib ta.

„See on väga suur tunnustus, seda enam, et akadeemiasse on väga raske saada. Selleks ongi kaks varianti: paar inimest monteerijate hulgast, kes on juba akadeemia liikmed, soovitavad kedagi, või – nagu aru saan –, kui film on olnud Oscarile nomineeritud, pannakse inimene automaatselt kandidaadiks ja komisjon vaatab ning kaalub, kas ta on akadeemia liikmeks pädev,“ selgitab Tambet.

Seda, mis Tasujat Ameerika filmiakadeemia liikmena ees ootab, ta päris kindlalt veel ei tea. „Olen nii palju aru saanud, et on võimalus hakata hääletama Oscarile kandideerivaid filme. See on hea, sest mul ei ole väga palju aega, et peale enda töö muid filme vaadata, kuid see annab lisatõuke, et saaksin ka kino laiemalt näha.“

Tambet on monteerijana tegutsenud juba 22 aastat. „Alustasin ülikooli kolmandal kursusel režissööri ja monteerijana. Mind köidab selle ameti juures võimalus pakkuda inimestele emotsiooni ja jutustada mingisugust huvitavat lugu, mis võiks neile korda minna. On tore tunne, kui paned kokku mingeid hetki või stseene ja sellest tekib mõnus sünergia ning emotsioon. See on meeldiv tunne, mis tõstab ennastki.“

Uueks liikmeks kutsuti 819 inimest

Oscareid jagav filmiakadeemia jätkab oma koosseisu mitmekesistamist, kirjutas ajakiri Variety kolmapäeval. Kui kõik 819 uut kutsutut kutse vastu võtavad, on akadeemias kokku 9412 liiget. 45% uutest liikmetest on naised ning 36% alaesindatud rahvus- ja rassikogukondadest. Kutsutuid on 68 riigist.

Akadeemiasse kutsutud näitlejate seas on näiteks "Teneti" täht John David Washington, aga ka "Meeleheitel koduperenaiste" staar Eva Longoria, Olivia Wilde, uue Bondi-filmi näitlejanna Ana de Armas, "Jokkeris" mänginud Zazie Beetz, Lõuna-Korea Oscari-filmi "Parasiit" näitlejad Choi Woo-Shik, Jang Hye-Jin ja Jo Yeo-Jeong ning "Aasia hullult rikaste" tähed Constance Wu ja Awkwafina.