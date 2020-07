Oscari-akadeemia kutsus oma ridadesse eestlase! 

Oscareid jagav filmiakadeemia jätkab oma koosseisu mitmekesistamist, kirjutab ajakiri Variety. Kui kõik 819 uut kutsutut kutse vastu võtavad, on akadeemias kokku 9412 liiget. 45% uutest liikmetest on naised ning 36% alaesindatud rahvus- ja rassikogukondadest. Kutsutuid on 68 riigist.