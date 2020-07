GALERII | Vaata fotosid filmi „Eesti matus“ esimestest võttepäevadest 

Andrus Kivirähu tõelise tüviteksti ekraniseeringus avatakse eestluse võlu ja valu. “Uus komöödia annab eestlusele ja meie kõigi eestlaseks olemisele veel ühe võimaluse,” ütleb režissöör Rene Vilbre. Vilbre sõnul on esimene võttenädal möödunud kiirelt ja väga töökalt. “Kui tavaliselt on filmides paar peategalat, kel suurem raskus, siis “Eesti matuse” puhul on kandvaid karaktereid läbi filmi pea kümme ja kõik täiesti erinevad tüübid. See on üsna suur väljakutse nii režissöörile kui näitlejaile. Näitlejad on tänaseks juba kõik oma karakterid leidnud ja näha on, et nad naudivad mängu täiega! See teeb töö ja loomingu võtteplatsil väga mõnusaks,” selgitab Vilbre.