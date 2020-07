AMETLIK: augustis Soomes toimuma pidanud Weekend Festival jääb ära 

"Oleme jälginud olukorda tähelepanelikult kogu kevade ja lootsime, et see paraneb. Raske südamega peame teatama, et selle aasta festival tühistatakse praeguse olukorra tõttu," kirjutasid korraldajad.

"Weekend Festivali 10. aastapäev toob endaga kaasa palju erilist ja ainulaadset. Me teame, et teie ootused on kõrged ja loodame teile näidata, mida oleme ette valmistanud. Oleme kõvasti tööd teinud ja kõvasti vaeva näinud," lubavad korraldajad, et järgmise aasta festival on ootamist väärt.