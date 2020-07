KUULA | Grete Paia avaldas eestlastele tuntud loost uue versiooni, millega teeb kummarduse saarlastele 

“Ei ole ju kellelegi uudis, kui õnnetult see kriisiolukord mu kodukanti tabas, ent heameel on tõdeda, et saarlased saavad alati kõigest jagu ning hoiavad kokku,” lisab Paia. “Tegemist on lauluga, mis on minu kui saarlase jaoks justkui teine hümn... ükskõik, mis hetked elus ka ei oleks, seda laulu kuulates suudan ma end alati koju Saaremaale mõtestada ning kõigest ümbritsevast välja lülitada. Juba ainuüksi selles ühes fraasis “ja mere ääres väike maja ootamas on mind,” peitub minu jaoks nii tohutult tugev emotsioon ja lapsepõlvemälestuste taaselustumine.”