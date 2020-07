„Müüdimurdjate“ tähte süüdistatakse oma õe pilastamises 

New York Posti teatel väidab Miranda Pacchiana (51), et seksuaalne kuritarvitamine leidis aset, kui ta oli 7-10, Adam vastavalt 9-12 aastat vana. Pere elas Sleepy Hollow's (New Yorgi osariik).

Savage (52) eitab õe väiteid kategooriliselt. Ta ütles oma advokaadi kaudu edastatud avalduses, et Miranda on aastaid alusetult rünnanud nii teda kui ka teisi pereliikmeid. "Ehkki loodan, et mu õde saab abi, mida tal rahu leidmiseks vaja on, peab see kõik lõppema." Savage'i väitel on õe eesmärk alusetu laimu pealt raha teenida. "Ta on piinanud kogu meie peret ja meist kõigist distantseerunud."

Savage kavatseb kohtuasja vastu võitlusse asuda.