KUULA | Stig Rästal ilmus esimene eestikeelne lugu „Telefon“ 

“Lugu sündis mõned kuud tagasi ja eestikeelsed sõnad tulid lugu tehes täiesti automaatselt,” räägib Stig loo sündimisest. Kuigi eestikeelset muusikat on Stig varasemalt teistele artistidele kirjutanud palju, siis uus lugu “Telefon” on esimene eestikeelne lugu, mis on Stig välja andnud just enda nime alt.