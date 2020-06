Marten Kuningas: kui viis aastat tagasi olin nagu peksa saanud koer, siis nüüd olen hunnitult sirgem ja kindlam 

"Kui viis aastat tagasi olin nagu peksa saanud koer, saba jalge vahel, küür seljas, jutt kusagilt moka otsast, siis nüüd olen hunnitult sirgem ja kindlam. Käisin teraapias, teravdasin tähelepanu ja õppisin hingama. Töö endaga - objektiivne, järjepidev, sujuv. Protsess on muidugi igikestev, ei ole nii, et nüüd on töö tehtud ja siia ma jään," kirjutab ta Instagramis.

"Kui püüda mõtestada, mis selle asja iva on, siis siin on üks mõte: tunnetada oma ürgset loomust, mida ma hakkasin unustama niipea, kui siia katkisesse inimühiskonda sündisin. Inimene on loom loodusest. Aga ma olen midagi veel. Tsiteerides Bowie’t: “I’m not a prophet or a stone age man, I’m just a mortal with potential of a super man, I’m living on”. Ehk: ma olen mõõtmatu potentsiaaliga surelik. Praegu, mööda kliimakatastroofi eskalaatorit alla sõites, on inimkonnal eriti oluline saada endast teadlikuks, jääda rahulikuks ja õppida koostööd," selgitab ta.