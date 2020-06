Saund Ewert and The Two Dragonsi liikmed karantiinist: olime hommikust õhtuni põhimõtteliselt teenindajad Toimetas Terttu Jazepov , täna, 11:55 Jaga: M

Ewert and The Two Dragons Foto: Stanislav Moshkov

Bändi Ewert and The Two Dragons kitarrist Erki Pärnoja ja trummar Kristjan Kallas räägivad, et nende igapäevased tegevused kandusid karantiini ajal ühest valdkonnast teise.