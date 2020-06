Ansambli Leningrad liidrist Šnurist sai telekanali peaprodutsent 

Ootamatut uudist teatati 29. juunil ühekorraga nii telekanali veebisaidil kui ka muusiku Instagrami kontol. "Šnurov asub koos kanali meeskonnaga tööle firma peamise ülesande täitmisel - selleks on miljonite venekeelsete inimeste ühendamine üle maailma ühise kultuurikontseptsiooni vahendusel," vahendab Komsomolskaja Pravda.

Teletöö pole muusikule võõras - aastaid tagasi oli tal NTVs isiklik reisisaade, ent 2007. aastal pisteti talle sulg sappa. Esiteks ei kogunud laulja saade piisavalt vaatajaid. Kuid väljaanne Tvoj Den kirjutas toona, et madal vaadatavus ei olnud ainus saate lõpetamise põhjus: kõik teadvat, et Šnurovil on jube iseloom.