KANYE PAKATAB UHKUSEST: Kim Kardashian sai miljardäriks 

Kim Kardashian ja Kanye West Foto: Reuters/Scanpix

Kanye West kuulutas Twitteris, et tema naine Kim Kardashian on nüüd ametlikult miljardär. Firma Coty oli ostnud 200 miljoni dollari eest 20-protsendilise osaluse Kimi ilufirmas, mille väärtus on nüüd miljard dollarit.