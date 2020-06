Näitlejanna: Christopher Nolanil on võtteil tööviljakuse tõstmiseks erilised nõksud! 

Jackman (51) võttis jutuks karjääri jooksul kohatud režissöörid, kes ei luba võtteplatsile mobiiltelefoni kaasa võtta. Tema kogemust mööda on sellised kineastid Darren Aronofsky ja Denis Villeneuve. Seepeale märkis Hathaway, et selliseid režissööre on lausa kolm, kuna ka Christopher Nolan ei luba võtetele mobiili kaasa võtta. "Chris ei luba [võtteplatsile] ka toole. Olen temaga kaks korda koostööd teinud. Ta ei luba toole, ja tema loogika on järgmine: kui sul on toolid, siis inimesed istuvad, aga kui nad istuvad, siis nad ei tee tööd," rääkis Hathaway.