FOTO | Väike sünnipäevalaps! Marilyn Kerro poeg sai kaheaastaseks 

Kui Kaius sai aastaseks, kirjutas Kerro Facebookis: "Täna aasta aega tagasi täitus mu suurim soov - saada emaks. Milline aasta see olnud on. Kaius on rõõmus, energiline ja väga tark väike poiss, kes on mind inimesena muutnud. Kellelegi elu anda on suurim kingitus ja saan vastu ainult puhast armastust."