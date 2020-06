Christopher Nolan paljastas, miks ta „Teneti“ just Tallinnas purki pistis 

„Teneti“ valmimisest pajatav raamat kannab pealkirja „The Secrets of Tenet: Inside Christopher Nolan's Quantum Cold War“. Maakeeli võiks see kõlada umbes nii: „„Teneti“ saladused: keset Christopher Nolani kvantkülma sõda“. Kuigi raamat ilmub alles augustis, on internetist leitav kild selle viiendast peatükist, mis läbi õnneliku juhuse puudutab just filmimeeskonna Eestisse saabumist. Selleks kuupäevaks oli 14. juuni 2019 ja võtted kestsid Eestis lõpuks 32 päeva.