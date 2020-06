Olav Ehala mängis tänaval klaverit: „Nii ma elatist teeningi!“ 

Tartu linna päeval liikus must tiibklaver, millel nimeks Linnaklaver, autokärul paigast paika. Pianistid Sten Heinoja ja Sven-Sander Šestakov alustasid pooletunniste kontsertidega Tartu ülikooli peahoone ees, edasi jäigi Linnaklaver tsirkuleerima marsruudil Pirogovi park, Raekoja plats ja Küüni tänav. Ehala sõnul polevat tänaval klaveri mängimises midagi erilist, sest vabaõhukontserdid on ju sarnased – peaasi et kuri ilm muusikule ja pillile liiga ei tee. „See aga, et Tartus on liikvel Linnaklaver, on eriti originaalne,“ tunnustab Ehala tartlasi. „Midagi niisugust pole ma varem kogenud.“

Tõsi, ebasoodsate korraldusolude tõttu Linnaklaver tänavaile ilmuski. Klaveri laenas Tartu linna päevale Alo Põldmäe oma klaverimuuseumist. „Mitte päris kontserdiklaver, vaid kabinetiklaver,“ sõnas Tamm. „Meil oli teisaldatav lava ehk käru. See oli lihtsasti teisaldatav, autoga ühest kohast teise. Ainuke asi oli see, et auto järel kõndis kogu aeg üks mees – klaverihäälestaja. Munakiviteed ju! Me pidime olema veendunud, et enne kui pianist klaveri taha istub, on pill ikka hääles. See oli Linnaklaveri puhul kõige suurem riskibisnis, et pill ikka hääles oleks.“