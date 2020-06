Kaks bändi tühistasid esinemise Hard Rock Laagris: me ei soovi jagada lava ansambliga, mille liikmed propageerivad avalikult vihkamist ja rassismi 

Laupäeval esinema pidanud Wolfredt ütleb Facebookis, et ei soovi tänavu festivalil esineda. "Kahjuks peame teatama, et tühistame oma ainsa suvise esinemise Hard Rock Laagris, kuna ei soovi jagada lava ansambliga, mille liikmed propageerivad avalikult vihkamist ja rassismi. Vabandust, et see teade tuleb nii hilja..." kirjutavad nad esmaspäeval.

Oma esinemise on tühistanud ka Kannabinõid. "Kannabinõid ei osale selleaastasel HRL festivalil. Vabandame kõigi ees, kes ootasid meid esinema - loodame teid peatselt taas näha," kirjutavad nad Facebookis.

Festivali peakorraldaja Kaido Haavandi ütleb, et on täiesti aktsepteeritav, kui mõni bänd muutunud olukorra valguses festivalil esineda ei soovi. "Me respekteerime seda otsust täielikult ja saame vaid loota, et sellised otsused toimuksid kohe, kui info neile ebameeldiva olukorra kohta on avalik ja mitte nädal enne üritust, kui nad on saanud valgustatuks paari entusiastliku ullikese ussitamise mahitusel," seisab Facebooki postituses.

"Mis ei ole ok ega respekteeritav, on see, kui bänd, kelle ultimaatiumit festival vastu ei võta, alustab omapoolset kampaaniat ürituse saboteerimiseks, kirjutades kõikidele esinejatele, et need kaaluksid oma ülesastumise tühistamist. Sest neile ei meeldi üks bänd ja selle liikmed. See on alatu, lapsik ja kantud solvumisest, et nende agendat kuulda ei võeta.