Hard Rock Laagri korraldajad ja Kannabinõid ühisavalduses: praegune sopaloopimine pole kellelegi kasuks 

Festivali peakorraldaja Kaido Haavandi ütles esmaspäeval, et on täiesti aktsepteeritav, kui mõni bänd muutunud olukorra valguses festivalil esineda ei soovi. "Me respekteerime seda otsust täielikult ja saame vaid loota, et sellised otsused toimuksid kohe, kui info neile ebameeldiva olukorra kohta on avalik ja mitte nädal enne üritust, kui nad on saanud valgustatuks paari entusiastliku ullikese ussitamise mahitusel," seisis Facebooki postituses, mis on nüüdseks eemaldatud, sest ka selle postituse kommentaariumis läks vihaste muusikasõprade vahel asi tuliseks.

"Mis ei ole ok ega respekteeritav, on see, kui bänd, kelle ultimaatiumit festival vastu ei võta, alustab omapoolset kampaaniat ürituse saboteerimiseks, kirjutades kõikidele esinejatele, et need kaaluksid oma ülesastumise tühistamist. Sest neile ei meeldi üks bänd ja selle liikmed. See on alatu, lapsik ja kantud solvumisest, et nende agendat kuulda ei võeta.

Nüüdseks on leitud asendusbändid, kuid tunne on selline, nagu oleksime festivali korraldamise asemel pidanud mitu head päeva laste järelt koristama," kirjutas ta.

Soruse lugusid on mängitud rokiraadios ja Rahvusringhäälingus ning need on olnud ka kuude kaupa Muusikaplaneedi tabelis kõrvuti Anne Veskiga. "Seega pole tegu mingi hästi hoitud räpase saladusega. Soros on suhteliselt mainstream rokibänd, kelle lood räägivad peamiselt viikingitest, huntidest, nõidadest ja muust iidsest ägedusest. Meeste endi tõekspidamisi ja suunitlusi peab küsima neilt endilt, kuid nii, nagu ei huvita rokiraadioid muusikute eraelud, nii ei saa ka festival hakata valima bände selle järgi, kes kellega käib ja kas nende sümpaatia on pigem Onu Heino kui Tädi Maali," kommenteeris Haavandi.

"Hard Rock Laager ei ole festival, mis toetaks poliitilisi või ühiskondlikke liikumisi või prooviks neid üksteise vastu välja mängida. Meie keskendume rangelt muusikale ja laseme sellel kõlada kõikides varjundites, mida alternatiivskeened pakuvad. Jälestame vasak- ja paremäärmuslust ning oleme vastu nii pruunile kui ka punasele terrorile selle ajaloolistes ja kaasaegsetes vormides," lisas ta.