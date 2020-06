Ülle Kaljuste: mulle ei meeldinud lapsena olla mina ise 

Kaljuste meenutab, et ta ei olnud laps, kes oleks teiste nähes esinenud või hääli teinud ja nende reaktsioonist aina indu juurde saanud. "Ma arvan, et kõik sai alguse sellest, et mulle ei meeldinud üldse olla mina ise ja arvatavasti püüdsin selle tõttu teiste naha vahele pugeda või ennast teistena ette kujutada," selgitab ta "Vikerhommikus".